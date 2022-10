Il pane che manca

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Consumi in picchiata, tagli drastici nel carrello della spesa, imprese costrette alla chiusura per i costi insostenibili dell’energia e delle materie prime. La recessione che già colpisce duramente il Paese aggraverà i suoi effetti nei prossimi mesi. E con la contrazione dell’economia crescerà la tensione sociale. Agli enigmisti piace: trova le differenze. Se il futuro dell’Italia è un dolente rebus certificato dal Fondo monetario internazionale che indica noi e la Germania come unici Paesi in recessione nel 2023, ecco una domanda: da chi e quando è stata pronunciata questa frase? «I salari italiani in termini reali e al netto delle tasse sono fermi a 15 anni fa, ma sarebbe un errore innescare una spirale inflazionistica: la stabilità dei prezzi è il prerequisito per la crescita». È uno dei passaggi dell’intervento di Mario Draghi all’assemblea dell’Abi, l’associazione delle banche. ...

AbitareaRoma

...la birra e attendetel'alcol evapori. Coprite la padella con un coperchio e lasciate cuocere i funghi alla birra per 15 minuti circa, mescolandoli di tanto in tanto. Serviteli caldi con del...... passando per la proposta del Consorzio Prosciutto San Danielepropone eccezionalmente lo "Scaryburger" fatto connero al carbone, squacquerone, pomodori sott'olio e, ovviamente, prosciutto ... Il pane: era meglio quello di una volta Nella giungla degli studenti fuorisede dove gli alloggi sono introvabili: stanza singola a partire da 450 euro, spese escluse. E c’è chi fa il pendolare da Firenze ...Chiavari – Per sostenere i rincari dell'energia, alcuni panifici liguri mettono a disposizione, per alcune ore, il loro forno, come gesto di solidarietà verso chi si trova in difficoltà. Un ritorno al ...