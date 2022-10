Il Liverpool segna ma il bimbo dorme | esultanza tutta da ridere

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Con un gol di Salah ilha battuto il Manchester City domenica scorsa in Premier League. Sui social è diventato diffusissimo il video dell'di alcuni tifosi dei Reds. In casa c'è un ...

Con un gol di Salah ilha battuto il Manchester City domenica scorsa in Premier League. Sui social è diventato diffusissimo il video dell'esultanza di alcuni tifosi dei Reds. In casa c'è un bambino che dorme, loro ...Con un gol di Salah ilha battuto il Manchester City domenica scorsa in Premier League. Sui social è diventato diffusissimo il ...Con un gol di Salah il Liverpool ha battuto il Manchester City domenica scorsa in Premier League. Sui social è diventato diffusissimo il video ...Fresco della vittoria sul Manchester City di domenica, la visita del West Ham ad Anfield offre al Liverpool la possibilità di costruire lo slancio che finora ...