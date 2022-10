Garante detenuti arrestato | Spp | “Non si doveva nominare Ioia”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “Con tutta la volontà di redenzione dobbiamo ricordare che siamo in carcere, non sono possibili errori su chi entra. Deve esserci fiducia, ecco perché non si può dare una delega a una persona come, lo abbiamo detto all’ex sindaco de Magistris e lo abbiamo ribadito al nuovo, Manfredi”. Lo afferma Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria commentando l’arresto a Napoli di Pietrodeidel carcere di Poggiorealeper aver portato cellulari e altri pacchetti ai reclusi. “Ildei– sottolinea – è come una figura politica, come un poliziotto, non possiamo fargli fare flessioni nudo, pur sapendo che chi nasconde un telefono o droga non si mette queste cose ...

... moglie di Pietro Ioia e anch'ella coinvolta come indagata nell'inchiesta che ha portato in carcere il marito, ha lanciato un appello per provare a dimostrare l'innocenza dell'exdei...Hashish per un valore di almeno 10mila euro consegnato a duedi Poggioreale durante i colloqui. È solo una delle accuse nei confronti di Pietro Ioia,dei diritti deidi Napoli, fra gli otto arrestati dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna per cellulari e droga che venivano recapitati in carcere. ...E’ ritenuto “il perno principale dell’attività illecita” Pietro Ioia, ex pusher della camorra e da oggi anche ex garante dei detenuti del Comune di Napoli, arrestato dai carabinieri di Castello di Cis ...E’ stato realizzato a nell'ospedale regionale il "reparto detentivo", spazio idoneo per i detenuti in cura. Lo conferma il vicesegretario regionale UILPA polizia penitenziaria Gianluca Scarano ...