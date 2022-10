Emigratis – La resa dei conti streaming e diretta tv | dove vedere la quarta e ultima puntata

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)– Ladeitv:laStasera, mercoledì 19 ottobre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda ladi– Ladei, il programma di Pio e Amedeo che, dopo aver conquistato il pubblico con il loro show Felicissima Sera, tornano in prima serata. In tutto andranno in onda quattro puntate. Un unico filo conduttore legherà i quattro appuntamenti con due nuovi personaggi, il “Bufalone” e ” Il Messicano”, e tanti ospiti che prenderanno parte allo show.– La ...