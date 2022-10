Diletta Leotta ha un nuovo fidanzato | è un calciatore e fa il portiere!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Secondo il settimanale “Gente“,, giornalista di DAZN, avrebbe trovato una nuova fiamma in Loris Karius, ex portiere del Liverpool oggi in forza al Newcastle. I due si seguono reciprocamente su Instagram da qualche settimana e – si legge – pare ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, tanto che pare che lapare aver cominciato dei corsi per perfezionare la lingua inglese per comunicare meglio con Karius. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)– Karius: impazza il gossip Loris Karius è noto per quanto successo nella finale di Champions League tra Real Madrid – Liverpool, nel 2018. Il nazionale tedesco, ora al Newcastle, quest’anno non è ancora sceso in campo con la sua nuova squadra e viene visto soltanto come una seconda scelta. Se le voci ...