Circeo | una fiction tipicamente Rai segna il debutto di Paramount +

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)- Ambrosia Caldarelli e Adalgisa Manfrida Ci stupimmo quando nel 2019 Mediaset decise di “cedere” un prodotto promettente come Made in Italy allo streaming, ovvero a Prime Video, trasmettendolo in chiaro solo molto tempo dopo, quand’era ormai stantio. Ci stupiamo oggi del fatto che, un’opera coprodotta da Rai, che rispecchia alla perfezione tutti i suoi canoni tipici e vincenti, sia disponibile sulla nuova+. Convinti, però, che quando arriverà il momento del suo passaggio sull’ammiraglia della tv pubblica, sarà accolta bene., sei episodi realizzati da Cattleya con VIS, Rai+, è il racconto di una storia vera, il resoconto di una delle pagine più assurde e cruente della cronaca italiana ovvero il massacro ...

... il Delitto del. Albinati era un loro compagno e nel suo romanzo guarda indietro per ... "P ersonalmente ho preferito non proporre risposte univoche, né individuareserie di cause, perché ...Soprattutto, il caso di cronaca noto come 'il massacro del'. Al centro del romanzo c'è l'Istituto San Leone Magno di via Nomentana a Roma,scuola maschile gestita dai preti e frequentata ...Ci stupimmo quando nel 2019 Mediaset decise di “cedere” un prodotto promettente come Made in Italy allo streaming, ovvero a Prime Video, trasmettendolo in chiaro solo molto tempo dopo, quand’era ormai ...La presentazione all’interno della Festa del Cinema di Roma NewTuscia – ROMA – Videoclip, spot, cortometraggi. Disegni, dipinti, fotografie, fumetti. Prodotti musicali di qualsiasi genere musicale. Qu ...