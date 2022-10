Atelier di merce ricettata | maxi sequestro dei carabinieri | nei guai mamma e figlio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Idella stazione di Poggioreale hanno denunciato per ricettazione una 51enne e suodi 32 anni: entrambi di Ponticelli e già noti alle forze dell’ordine, avevano allestito nel loro appartamento in Strada Comunale Maranda un vero e proprio. In vendita a prezzi stracciati capi d’abbigliamento la cui origine non è stata documentata. Nella boutique improvvisata ben 758 capi di marche varie, una macchinetta antitaccheggio e addirittura un piccolo camerino con divanetto e pannello in legno per garantire la privacy ai clienti. Lo stock diè stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti sull’origine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

