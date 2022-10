Andrea Giambruno | compagno di Giorgia Meloni non condurrà più il tg | ' Scelta condivisa'

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) E' stata definita una '' quella di non condurre più Studio Aperto e TgCom24 :non sarà il volto dei tg Mediaset . Le ragioni sono da ricercare nella vittoria delle elezioni della compagna. ' E' stata unapresa insieme all'...

E' stata definita una ' scelta condivisa ' quella di non condurre più Studio Aperto e TgCom24 :non sarà il volto dei tg Mediaset . Le ragioni sono da ricercare nella vittoria delle elezioni della compagna Giorgia Meloni . ' E' stata una scelta presa insieme all'azienda per una ...Nonostantelavorasse per l'azienda di Cologno Monzese ben prima di conoscere la leader di Fratelli d'Italia. Fra le righe, si legge un chiaro avvertimento di Sallusti al suo ex ...E' stata definita una 'scelta condivisa' quella di non condurre più Studio Aperto e TgCom24: Andrea Giambruno non sarà il volto dei tg Mediaset. Le ...“Caro amico ti scrivo”: Alessandro Sallusti, direttore di "Libero" ha pubblicato una lettera aperta a Silvio Berlusconi sul suo ...