Ultime Notizie – Fondo Asterion cresce in Italia e acquisisce Samso

(Di martedì 18 ottobre 2022)Industrial Partners, società di gestione di investimenti in infrastrutture europee nel mid-market, ha sottoscritto l’accordo per l’acquisto di, energy service company attiva innella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di efficienza energetica con un team di circa 70 persone.ha realizzato impianti di efficienza energetica a 450 clienti nel mondo industriale e della pubblica amministrazione e ha sviluppato progetti per oltre 80 Mwp. L’operazione è soggetta al superamento di alcune condizioni sospensive, tra cui la Golden Power, e si dovrebbe perfezionare nel corso del quarto trimestre del 2022. L’azienda è stata fondata nel 2014 da Igor Bovo e Gianpiero Cascone, imprenditorini del settore dell’efficienza energetica e della mobilità ...

Sky Tg24

E le preghiere e le cure sembrano portare i primi frutti: nelleore Blake ha pubblicato un ... Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliorie storie di LaZampa, ...TEMI: agente ferito udineudine polizia udine rissa friuli rissa fvg rissa udine rissa viale leopardi udineViolenta rissa tra stranieri a Udine, ferito un agente della ... Cronaca, ultime notizie di oggi 18 ottobre. Arrestato a Milano truffatore da 100 mln. LIVE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'azienda è fra le prime in Italia a ottenere l'attestazione. L'ad Luzzatto: "L’obiettivo è migliorare l’inclusione ...