Strage di cuori a Uomini e Donne | quello che ha fatto Riccardo per Federica è incredibile

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 18 ottobre 2022)Aversano, bellissima come non mai, sembrerebbe aver messo in atto una vera e propriadi cuore, dato che ancheha messo in atto una scelta che ha davvero dell’per tutti i fan di. Ecco di cosa si tratta. Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedereGuarnieri protagonista di varie dinamiche nel programma di, con tanto di scontri con Ida Platano nonostante i due abbiano deciso di chiudere da un po’ di tempo la frequentazione. A destare l’interesse diGuarnieri, comunque sia, è stata anche la tronistache in un certo qual modo sembrerebbe contraccambiare il flirt con ...