Selvaggia Lucarelli svela il migliore e il peggiore di Ballando con le Stelle

Di seguito le immagini di quanto accaduto pubblicate in un post su Instagram dache aveva appunto criticato i Ferragnez per la situazione creata: Clicca qui per iscriverti alla ...Tuttavia, il filmato è stato ripreso con toni critici prima dall'attivista Serena Mazzini e poi da: le due avevano criticato i Ferragnez per aver dato prova di 'sfruttare' i loro ...Selvaggia Lucarelli ha denunciato sui social un episodio spiacevole che ha coinvolto il papà 88enne. La giornalista con una Instagram stories ha raccontato il fatto usando parole ...Un premio per Fedez Meglio specificare: un tapiro. Un premio per episodio diventato virale. Questa sera l'inviato Valerio Staffelli consegnerà a Fedez lo speciale premio, tipico ...