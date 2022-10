Sampdoria | il comunicato 'Presenza di Ferrero non programmata né avallata'

(Di martedì 18 ottobre 2022) Di seguito ilufficiale diffuso in giornata da parte della: "In seguito ai fatti di ieri il Consiglio di Amministrazione in...

Sampdoria.it

...riportato nel rapporto degli ispettori federali presenti a Marassi per la partita con la... la Roma ha appenala decisione ufficiale del prefetto sulle limitazioni alla vendita. '...Si è conclusa ieri la decima giornata del campionato. La Lega Serie A hale decisioni del giudice sportivo. Multa di 5000 euro alla Roma per dei cori di discriminazione territoriale da parte dei tifosi giallorossi nei confronti dei sostenitori napoletani. ... U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 18 ottobre 2022 Di seguito il comunicato ufficiale diffuso in giornata da parte della Sampdoria: "In seguito ai fatti di ieri il Consiglio di Amministrazione informa che la presenza allo stadio del signor Massimo Fer ...Nella giornata di lunedì durante Sampdoria-Roma (partita vinta dai giallorossi 0-1), sugli spalti, oltre alla dirigenza dei liguri, nella tribuna d'onore di Marassi è arrivato Massimo Ferrero. Ma l'ex ...