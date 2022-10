Roma | 13enne racconta le violenze del padre in un tema scolastico

La richiesta di spiegazione della madre, le confidenze alla nonna, il coraggio trovato a scuola: la storia di una...Raccontando a distanza di mesi gli abusi subiti dal padre una tredicenne diha permesso di ... "Sono stata ferma, non mi sono mossa, per fingere di dormire " ha scritto lanel compito in ...L'orrore di attimi che non aveva mai dimenticato è riemerso tra le righe del tema in classe. Raccontando a distanza di mesi gli abusi subiti dal padre una tredicenne di Roma ha permesso di avviare le ...ROMA. L'orrore di attimi che non aveva mai dimenticato è riemerso tra le righe del tema in classe. Raccontando a distanza di mesi gli abusi subiti dal padre una tredicenne di Roma ha permesso di avvia ...