Pugilato Elite | quattro Azzurre volano in semifinale agli Europei

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nella prima giornata dei quarti di finaledi, sono salite sul ring. Le atlete della Nazionale si sono guadagnate il passaggio di un turno importante. Nei prossimi giorni Irma Testa, Olena Savchuk, Roberta Bonatti e Melissa Gemini si giocheranno l’ingresso alle finali. La Bonatti ha vinto contro la Shalimova (Ucraina) per 5 a 0 nei 48 k e sfiderà l’inglese Restang, la Savchuk ha superato la McNaul (Irlanda) per 5 a 0 nei 52 kg e se la vedrà con l’ucraina Kob, la Testa ha vinto con la Kruk (Polonia) per 5 a 0 nei 57 kg e combatterà con l’irlandese Walsh e la Gemini ha conquistato lavincendo per 3 a 2 con la Parada (Polonia) per i 70 kg e sfiderà l’irlandese Desmond. “Dopo aver rotto il ghiaccio – ha detto Irma ...

Bottino pieno per le azzurre in gara nella prima giornata dei quarti di finale all'EuropeoFemminile 2022 di boxe, in corso di svolgimento presso il Mediterrenean Center di Buvda (Montenegro). Sorride nei 48 Kg Roberta Bonatti in virtù del 5 - 0 inflitto all'ucraina Shalimova.