“MARIOTTO CI MANDA TUTTO IN VACCA” | UN GIUDICE DI BALLANDO SI SFOGA CON MATANO

(Di martedì 18 ottobre 2022) Boom di ascolti e di polemiche percon le Stelle. Albertoalla Vita in Diretta ha ospitato il consueto talk show del lunedì dedicato alle dinamiche dell’ultima puntata dello show di Milly Carlucci che ha conquistato il 25% di share, miglior dato dal 2011. “Non si parla d’altro. Sono stato tempestato di messaggi per il tesoretto, non avete idea! Sono abbastanza colpito devo dire…”. così il padrone di casa della Vita in Diretta. In studio Giampiero Mughini, attuale primo in classifica grazie proprio al tesoretto assegnatogli da. “Intendiamoci, la giuria… fanno i giurati ma non lo fanno perché Dio l’ha deciso ma perché la Rai li paga per fare i giurati così come paga noi per sgambettare. Nell’uno e nell’altro caso bisogna portare autoironia e intelligenza, qualcuno invece cerca delle rese dei conti…”. Fabio Canino, ...