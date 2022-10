L’Inter è in vendita | corsa a tre per l’acquisto del club nerazzurro | la richiesta di Zhang e i problemi che bloccano le trattative

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 18 ottobre 2022) E’ tornato l’entusiasmo in casa Inter. La squadra è reduce da un ottimo momento di forma, in Champions League è vicina alla qualificazione agli ottavi di finale e in campionato è in grado di recuperare ancora terreno e rientrare inanche per lo scudetto. In attesa della trasferta di Serie A contro la Fiorentina, arrivano interessanti indicazioni sulla cessione del. Continuano leper il passaggio di proprietà, ladiè di 1,2 miliardi di euro. Gli ultimi aggiornamenti arrivano direttamente dall’America: Goldman Sach e Raine Group hanno ricevuto mandato di cercare compratori a Wall Street, la notizia è stata svelata dal Financial Times. Una trattativa vera e propria non è ancora iniziata, ma due fondi americani e uno degli Emirati Arabi sarebbero in ...