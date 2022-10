Le ferrovie siciliane sono il simbolo più evidente dell’arretratezza dell’isola

Leggi su linkiesta

(Di martedì 18 ottobre 2022) Forse è un omaggio a Paolo Conte, alla fine. A quella canzone, la più celebre della storia della musica italiana, Azzurro, dove c’è un treno dei desideri che all’incontrario va. E Azzurro ha più di 50 anni, è stata pubblicata nel 1968. E allora in Sicilia c’erano i binari unici, le linee ferroviarie non elettrificate, le stazioni fatiscenti, i treni più lenti d’Italia. Da allora, non è cambiato molto. E il treno dei desideri, all’incontrario, va. Il treno dei desideri è il Frecciabianca. Quello che per il resto d’Italia è banalità, in Sicilia venne annunciato come la fine del mondo. E così fu tutto un grande spellarsi di mani, e saluti festanti al capotreno, che scene così neanche al cinegiornale, quando, una anno fa, arrivò in Sicilia, il Frecciabianca, fiore all’occhiello delle exdello Stato. L’obiettivo, sempre quello: rendere più vicina l’isola al ...