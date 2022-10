“Ha stracciato tutto…” Re Carlo | Il Sovrano adesso non ha più i documenti | il motivo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Reha buttato via passaporto e patente, secondo le indiscrezioni riportate da alcuni tabloid. Dopo aver ereditato dalla regina Elisabetta il trono inglese, infatti, si è ritrovato ad avere anche molti privilegi. Questo include il fatto che non abbia bisogno di avere con sé deiin nessuna occasione, neppure quando si trova all’Estero. In tutto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Telefonino.net

... sembrerebbe dimostrare che non c'è neanchequesto grande interesse da parte di gruppi ...un tentativo di attendere ulteriori ribassi d'asta e acquisire il bene a un prezzo ancora più......necessario far vedere[...] Io porto gli occhiali perché penso sia giusto non mostrare...il secondo premio) e ha collaborato anche alla scrittura della hit che questa estate ha... Sconti TOP al Back to School: licenza Windows 10 da 12€, Office da 22€!