Giulia Wnekowicz | chi è l’allieva de Il Collegio 7

LA NAZIONE

(TO); ZELDA NOBILI 15, Trieste; PRISCILLA SAVOLDELLI 15, Gandino (BG); GIADA SCOGNAMILLO 17, Genova; LUNA TOTA , 15 Roma;14, Figline Valdarno (FI). Il format Il Collegio, realizzato ...(To); Zelda Nobili (15), Trieste; Priscilla Savoldelli (15), Gandino (Bg); Giada Scognamillo (17), Genova; Luna Tota (15), Roma;(14), Figline Valdarno (Fi). Il Collegio 5: prof e ... Giulia in Collegio a 14 anni, il primo giorno in tv Tutto quello che c’è da sapere sul docu-reality in partenza martedì 18 ottobre, giunto alla sua settima edizione ...Tutti a tifare Giulia da stasera, la 14enne di Figline che partecipa alla trasmissione televisiva Collegio 7. Giulia Wnekowicz è peraltro l’unica rappresentante della Toscana. Anche se il cognome trad ...