Giulia Odetto | «Divento montagna e vivo a un altro ritmo»

(Di martedì 18 ottobre 2022) «Quando mi trovo a contato con gli elementi naturali non mi sento piccola e schiacciata ma, al contrario, è come se mi riconoscessi. Da qui prende le mosse lo spettacolo: L'articolo proviene da il manifesto.

La Fedeltà

... Alvise Camozzi/ Giovanni Dell'Olivo (16 dicembre), Teatro Bresci (10 febbraio), Miriam Selima Fieno/ Nicola Di Chio (25 febbraio), Teatro Magro (22 aprile),/ Collettivo EFFE (22 aprile)...... Anna Peyrache, Benedetta Russi, Alberto Saltarello (III Classcico), Sofia Ariaudo, Gabriele... Seduti, da sx: Francesca Egbule, Mattia Maero (5 scienze applicate),Caldera, Michele ... Il palco dello Stabile per Giulia Odetto L’attenzione di Romaeuropa Festival verso le nuove forze creative della scena italiana contemporanea confluisce anche in questa edizione in Anni Luce, la rassegna a cura di Maura Teofili in scena dal ...È ai nastri di partenza la seconda stagione di "youTHeater" al Teatro del Parco di Mestre, che ritorna con la direzione artistica delle associazioni Farmacia Zooè, Macaco e Live Arts Cultures. A parti ...