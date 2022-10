Gas | apre in calo | ad Amsterdam scende a 120 euro

Agenzia ANSA

Ilin calo con le mosse dell'Unione Europea sul fronte del tetto al prezzo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a del 6% a 120 euro al megawattora, portandosi ai livelli di giugno scorso . 18 ...Siuna settimana decisiva in Europa con la presentazione nella giornata odierna delle proposte ... c'è la proposta di introdurre un tetto al prezzo deldinamico e temporaneo "per evitare un'... Gas: apre in forte calo a 136,5 euro al MWh ad Amsterdam (ANSA) - MILANO, 18 OTT - Il gas apre in calo con le mosse dell'Unione Europea sul fronte del tetto al prezzo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono ...La bozza del piano energetico prevede un price cap "dinamico". Stoccaggi coordinati da Bruxelles Si apre una settimana decisiva in Europa con la presentazione nella giornata odierna delle proposte del ...