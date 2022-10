Deda | nel disco House Party ospiti Salmo | Neffa | Fabri Fibra | Emis Killa

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 18 ottobre 2022)è il producer album diche vedrà moltitra cuiSarà disponibile in tutti i negozi tradizionali e in digitale dal 4 novembre, il producer album di, una vera e propria leggenda per chiunque si sia affacciato al rap negli ultimi 30 anni, da fan e da musicista. È possibile preordinare da oggi su https://vir.lnk.to/la versione in vinile in due differenti versioni. L’album, pubblicato da Virgin Records/Universal Music Italia, conterrà 10 brani inediti che vedono le collaborazioni con il meglio della scena hip-hop soul e urban in Italia. Ad aprire il ...