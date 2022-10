Capigruppo | oggi le scelte dei partiti | incognita Pd | Ilaria Cucchi a capo del misto per AVS Fdi e Lega verso la riconferma

alla Camera e al Senato i nuovidelle forze politiche, entrate in Parlamento, dopo il voto del 25 settembre. I gruppi voteranno i loro presidenti, in vista delle consultazioni al ...Noi adnon parteciperemo al voto'. E sulle consultazioni al Colle ' Matteo Renzi non ci sarà, andrò io con ie la presidente di Italia Viva ', vale a dire l'ex ministra Teresa ...Cosa fanno i capigruppo di Camera e Senato e quali sono state le scelte di Fratelli d'Italia, Pd, Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia, Azione-Italia Viva e Verdi-Sinistra.(Adnkronos) – Sui capigruppo “FdI manterrà gli stessi, gli uscenti. Vedremo in futuro se sarà necessario fare delle modifiche. In questa fase serve un accompagnamento per mano da parte dei capigruppo ...