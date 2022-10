Uccisa a Osimo | famiglia | leggi ' blande' | Ilaria sola

Stamattina il sindaco di(Ancona) Simone Pugnaloni ha incontrato il fratello di Ilaria Maiorano, la 41ennea botte in casa sulla Montefanese a Padiglione frazione dil'11 ottobre scorso; il marito, Tarik El Ghaddassi, 42 anni, è in stato di fermo per omicidio volontario aggravato. Il fratello ...... contusi tre agenti e dieci operai MOLTA PAURA Pacco con liquido sospetto, malori in ufficio poste Torino In provincia di Ancona Donnaa botte in casa aNella notte Sanremo, a fuoco ...Stamattina il sindaco di Osimo (Ancona) Simone Pugnaloni ha incontrato il fratello di Ilaria Maiorano, la 41enne uccisa a botte in casa sulla Montefanese a Padiglione frazione di Osimo l'11 ottobre sc ...OSIMO - «Abbiamo litigato, è caduta per le scale, ma si è rialzata e poi è andata a dormire nella cameretta delle bambine. Quando la mattina seguente ho ...