Come anticipato il regolamento del mondiale Superbike è destinato a subire delle modifiche nel 2023, con un interessante antipasto già nella parte finale della stagione in corso . Se infatti il ...È proprio la frizione a secco infatti, come nei motori MotoGP e, a consentire l'uso di additivi,...Performance DTC EVO 3 per pneumatici slick - rain (venduto come accessorio e che rende la moto... SBK, non solo price cap: in arrivo le super concessioni Terzultimo appuntamento per la SBK che vola in Sud America per il GP d'Argentina. Ecco gli orari TV per seguire in diretta e in differita le gare ...Pronte ad entrare in vigore già dal prossimo weekend, per il 2022 riguarderanno il telaio, e potranno essere concesse ogni tre round ...