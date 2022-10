Sampdoria | Lanna | 'Credo in Stankovic | parlavo di lui già da settembre'

" La presidenza ad interim alla Sampdpria L'ho fatto per passione, per amore dei colori blucerchiati e sono contento, ma ogni giorno ce n'è una e non è mai facile ". Parole di Marco, nell'intervista rilasciata per l'edizione odierna del Messaggero, proprio nel giorno della sfida alla Roma (di cui pure è un ex) in programma a Marassi alle 18,30. L'ex difensore ha proseguito ...È quasi un grido di allarme quello che Marco, intervistato da Il Messaggero , lancia riguardo la situazione della. Il club doriano, dopo quanto successo con Massimo Ferrero, sta ...Il presidente blucerchiato spiega al 'Messaggero': "Mi sono preso una patatona bollente per amore, facciamo il possibile per restare in piedi" ...Sampdoria, Lanna rimane fiducioso ma ammette: "I soldi li metteranno gli arabi quando arriveranno. Se arriveranno" ...