Pregliasco | ' Sui social attacchi continui | mi augurano Norimberga La gente ha paura della guerra'

Adnkronos

Covid, Pregliasco: "Mi augurano Norimberga, sui social attacchi continui" (Adnkronos) – "Oggi la maggior parte delle persone che incontro mi salutano, magari mi chiedono un selfie, soprattutto mi ringraziano. C'è sempre qualche esagitato, una minoranza che mi grida cose, ma ..." A quasi tre anni dall'inizio della pandemia di Covid-19, non si arrestano gli insulti e le minacce per i virologi, già finiti nel mirino per mesi da parte dei no-vax. Al direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi gli 'haters' rinfacciano 'un passato in cui si sarebbe gestito Covid in modo sbagliato e con effetti pesanti. Invece sui social mi augurano Norimberga, gli attacchi sono continui e pesanti' per il virologo Fabrizio Pregliasco.