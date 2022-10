Notai regalano alla città di Parma un concerto di Tullio De Piscopo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Idiungratuito sabato 22 ottobre, alle 18, all’Auditorium Paganini. Protagonista sarà il batteristaDe, che si esibirà con il suo quartetto composto da musicisti che sono il simbolo del jazz italiano nel mondo: Emanuele Cisi al sassofono, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte e Rosario Bonaccorso al contrabbasso. L’evento è promosso dall’Associazione deidell’Emilia-Romagna ‘Aldo dRovere’, in occasione del suo 40/o anniversario, insieme al Consiglio Notarile e con il patrocinio del Comune. Essendo promossa dal Notariato, la serata non poteva che essere aperta dNotar Jazz Band, compagine composta da musicisti accomunati, oltre ...

