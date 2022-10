(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il CT della Nazionale Italiana, Roberto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a margine del Gran Galà del calcio italiano. Non è mancato un passaggio sule su. Ecco quanto evidenziato: “Spero ci siano sempre più calciatori italiani a giocare. Per il momento sono pochi e sempre gli stessi a giocare con continuità. Il vantaggio è che ci sono alcuni ragazzi che stanno andando a giocare partite importanti, tipoche sta giocando in Champions League e lotta per lo scudetto. Chiaro che giocare queste partite migliorano i giovani di qualità. FOTO: Getty –Italial’ho portato all’Europeo quando aveva giocato davvero poche partite in Serie A. Lottare per la Champions League e lo scudetto, andando a giocare al ...

Spazio Napoli

... per il resto non viene quasi mai impegnato7 - Attento nelle chiusure, i duelli corpo a corpo lo esaltano e lui sii conseguenza Smalling 6,5 - William Josè lo porta spesso fuori ...Regista al fianco di Rabiot in una linea a due che non nele qualità di incursore che pure De Zerbi ein Nazionale avevano messo in risalto. Ha altre idee Allegri, che va nuovamente a ... Mancini esalta il Napoli, poi su Raspadori: “Sta migliorando per un motivo” Un tifoso della Juve a Radio Sportiva: "Il Napoli lo esaltano tutti ma non vince mai". Arriva la risposta in diretta di Ciccio Graziani.In Champions Raspadori ha una media realizzativa migliore di Haaland e Salah: l'attaccante del Napoli è il bomber su cui può puntare anche il c.t. Mancini ...