Maltrattamenti all’ex moglie | Cipollini condannato in primo grado

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’ex campione del mondo di ciclismo Marioè statooggi pomeriggio indal Tribunale di Lucca a 3 anni di reclusione per le lesioni e le minacce alla exSabrina Landucci e per le minacce nei confronti del suo attuale compagno, Silvio Giusti, ex calciatore di Chievo e Siena. Con la sentenza, è stato stabilito anche un risarcimento di 80mila euroe di 5mila euro a Giusti. I fatti oggetto del processo pere minacce risalgono al dicembre 2016 e al gennaio del 2017. Le indagini vennero avviate in seguito alla denuncia presentata d, Sabrina Landucci, sorella di Marco Landucci, ex portiere di Inter e Fiorentina, il 9 gennaio 2017. ...