Joseph Davies | l’anti-Kennan che non voleva la guerra fredda

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il confronto egemonico tra Stati Uniti e Unione Sovietica fu uno dei tre «eventi inevitabili» del Novecento, insieme alle due guerre mondiali, e nacque in parallelo alla e in concomitanza con la fine di un’era: l’era del sistema europeo degli stati. Accelerato dalla deflagrazione del sistema europeo degli stati, ed in particolare dalla spartizione della InsideOver.