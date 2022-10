Il FT | ' L' Inter è in vendita' Marotta | ' Situazione sopra alla mia testa | ma Zhang è vicino alla squadra'

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La famigliastarebbe cercando acquirenti per l'. È quanto racconta il Financial Times , che riporta una versione in cui - secondo le sue fonti - Suning avrebbe dato mandato ai banchieri di ...

La famiglia Zhang starebbe cercando acquirenti per l'. È quanto racconta il Financial Times , che riporta una versione in cui - secondo le sue fonti ...Groups di lavorare al processo di. L'...Il gruppo cinese Suning, che dal 2016 possiede le quote di maggioranza dell', ha dato mandato alle banche d'investimento statunitensi Raine Group ...L’Inter è in cerca di un proprietario. Secondo il Financial Times, che cita fonti ritenute affidabili, l’accoppiata americana Goldman Sachs e Raine Group si sta occupando del processo di vendita. Le b ...Il gruppo cinese Suning, che dal 2016 possiede le quote di maggioranza dell'Inter, ha dato mandato alle banche d'investimento statunitensi Raine Group e ...