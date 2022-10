Grande Fratello Vip | la confessione di Luca Salatino | ' ' Mi sento molto più forte di…' '

Vanity Fair Italia

Luca Salatino potrebbe trascorrere le ultime ore nella casa di Cinecittà ma, ignaro del polverone che si è alzato per la bestemmia lanciata alVip , continua a riflettere sulla sua avventura e a passare messaggi molto positivi. Ecco la confessione dell'ex tronista di Uomini e Donne. Uomini e Donne, Luca Salatino fa una ...Nuovo appuntamento con il reality di Canale 5 condotto da Alfonso ... Grande Fratello Vip 7, Sara Manfuso: «Non ho preso in giro Signorini» Luca Salatino parla di un grande cambiamento avvenuto in lui grazie alla sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.Indiscrezioni sul Gf Vip: spuntano i nomi dei nuovi concorrenti Da un'ex concorrente molto amata, fino a un'ex tronista che per molto tempo si è vociferato sarebbe approdata… Leggi ...