Google Shopping | rivali chiedono il rispetto del DMA

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il Digital Markets Act (Legge sui mercati digitali), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea lo scorso 12 ottobre , entrerà in vigore a novembre e verrà applicato a partire dal 2 maggio 2023 . Oltre 40che offrono un servizio simile a...

CorCom

Oltre 40 rivali che offrono un servizio simile ahanno chiesto alla Commissione di applicare le nuove regole per imporre all'azienda californiana il rispetto dell' ordine del 2017 (...... convenienti occasioni divi risolleveranno il morale. Ottimo momento anche per gli ... Clicca QUI Segui il sito suNews. Clicca QUI Barbanera di domani 18 ottobre: fortuna e amore di ... Google Shopping, 43 competitor: "Viola il Digital Markets Act" I rivali europei di Google hanno esortato le autorità di regolamentazione antitrust dell'Unione europea ad applicare il Digital Markets Act ...BRUXELLES (Reuters) - Più di 40 aziende europee concorrenti del servizio di shopping di Google hanno esortato le autorità antitrust europee a utilizzare le norme tecnologiche adottate di recente per g ...