Gegia | Memet la sorprende con un videomessaggio al GF Vip

(Di lunedì 17 ottobre 2022)al GF Vip Questa sera al GF Vip presente in studio anche l’ultima eliminata dalla Casa più spiata d’Italia,. La concorrente a un certo punto è stata richiamata da Alfonso Signorini per raggiungerlo a centro studio e parlare un po’ di, l’uomo di cui ha rivelato di aver perso la L'articolo proviene da Novella 2000.

ha un crollo emotivo, cosa sta succedendo/ "Voglio avere notizie sul mio fidanzatoha un crollo emotivo, cosa sta succedendo/ "Voglio avere notizie sul mio fidanzato2:47 Grande Fratello VIP - Gegia preoccupata, non ha mai ricevuto notizie da Mehmet play 1 • di Mediaset 6:22 Il GF Vip telefona a Mehmet, il fidanzato di Gegia non risponde play 1 • di ...Il Grande Fratello Vip raggiunge la nona puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che ...