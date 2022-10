F1 | GP Usa Austin 2022 | programma | date | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il diciannovesimo appuntamento del Mondiale di F1 è quello con il GP degli Usaad: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming della prossima gara che si disputa sulla pista a stelle e strisce e sulla quale la Ferrari ha spesso ottenuto ottimi risultati. Un circuito affascinante, anche in virtù del fatto che per il fusoo in Italia sarà tarda serata quando assisteremo all’azione in pista. Venerdì 21 settembre alle ore 21 sarà la volta delle prove libere 1, alle ore 24 ecco le prove libere 2, quindi bisognerà stare incollati davanti alla tv fino a notte inoltrata. Sabato 22 ottobre alle ore 21 le prove libere 3 anticipano le qualifiche fissate per le ore 24, in nottata conosceremo così la griglia di ...