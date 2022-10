Chi è Amaurys Perez | il concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 17 ottobre 2022) in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera?Pérez è nato a Camagüey il 18 marzo del 1976. E’ un allenatore di pallanuoto, ex pallanuotista e personaggio televisivo cubano naturalizzato italiano. L’allenatore di pallanuoto ha una moglie e dei figli?è sposato con l’insegnate di origini calabresi, Angela Renda. Insieme hanno avuto tre figli: Cristian Antonio, Gabriel e Dasy. Vive insieme alla sua famiglia a Cosenza. Appassionato alla pallanuoto fin dall’infanzia, inizia a giocare insieme al. Decide di iscriversi alla facoltà di Scienze Motorie e comincia a giocare sia in Spagna che in Italia. Grazie alle sue doti sportive si fa conoscere e gioca per diverse squadre come Salerno, Posillipo, Cosenza e Nervi, arrivando a giocare nella Nazionale Italiana, con cui conquista la medaglia d’argento alle Olimpiadi di ...