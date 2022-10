ATP 250 Napoli | Matteo Berrettini ci sarà tramite wild card

... discutere di salute mentale nello sport non è più tabù grazie a Naomi Osaka e un campione in fieri ne ha tratto ispirazione per spiegare la debacle in semifinale nell'di Firenze. Una ...... ahilui, nel torneo di casa, a Gijon LA PIOGGIA: voto 0 Rovina i campi sintetici montati al CT Napoli - che organizza l'" all'aperto - , facendo slittare di un giorno il via, suscitando paure ...Andreas Seppi a 38 anni lascerà il tennis. Il giocatore altoatesino sperava in una passerella finale nell’ATP 250 di Firenze o di Napoli ...Adesso sì, è il momento di giocare. Dalla grande paura di sabato mattina alla grande voglia di tennis che oggi è pronto a scendere in campo, a due passi da mare. I lavori ...