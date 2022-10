Aliassime e Rublev a un passo dalle Finals Musetti sempre più su | è n 24

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Due dei giocatori in corsa per le Atpdi Torino hanno concluso la settimana con una vittoria. Sono Felix Auger -, campione a Firenze, e Andrey, primo a Gijon. Grazie e questi ...

Getty Gli ultimi tre posti al momento sono in mano a Medvedev quinto con 3555 punti,sesto con 3440 e Auger -settimo con 3065. Alle loro spalle sono in lotta Fritz (ottavo con 2885) ......5155 5 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4930 6 Alexander Zverev (Germania) 4860 7 Novak Djokovic (Serbia) 4320 8 Andrey(Russia) 3685 9 Taylor Fritz (Stati Uniti) 3195 10 Felix Auger -(... ATP 250 Firenze e Gijon: Successi di Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev L'ultima settimana, appena trascorsa, ha messo in scena i tornei di Firenze e Gijon ed ha dato altri importanti risvolti sui tennisti che parteciperanno alle Finals Atp di Torino, ultimo grande evento ...Con il secondo trofeo in carriera ancora caldo fra le mani, Felix gioisce per la settimana appena conclusa: “Il match della vita Indoor, come quello di oggi” ...