Treno investe autovettura ferma sui binari a Udine

(Di domenica 16 ottobre 2022) Alle 7.10 circa di oggi, 16 ottobre 2022, i Vigili del fuoco del comando disono intervenuti, con un’autopompa e un’autobotte, in Via dei Prati adove unha investito una vettura,sulla linea ferroviaria presso il passaggio a livello, trascinandola per alcune decine di metri. I Vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno aperto la vettura, utilizzando il divaricatore e le cesoie idrauliche, per sincerarsi che all’interno del mezzo non vi fossero persone. I passeggeri delsono stati fatti scendere e accompagnati presso la stazione con dei taxi. Il sinistro non ha causato feriti; sul posto presenti anche: personale sanitario, Polizia Ferroviaria, Carabinieri e tecnici delle ferrovie. Intervento ancora in corso.

