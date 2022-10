«Ti vogliamo vedere appeso a piazzale Loreto» Le minacce dei No Vax a Locatelli | cinque indagati

Leggi su open.online

(Di domenica 16 ottobre 2022) «Brinderò alla tua fine quando sarai». È questa una delleindirizzate via mail a Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico. A scriverla è un barista 40enne di Torino, riferisce La Stampa. Sonole persone indagate peraggravate controa cui i carabinieri hanno perquisito le abitazioni e sequestrato computer e cellulari. «Ti auguro di pagare duramente in prima persona in questa vita o al cospetto di Dio da morto», scriveva uno di loro, insegnante 43enne a L’Aquila. Sono diversi i messaggi che sono arrivati al professore che sono iniziati a febbraio, quando il presidente del Css era promotore della campagna vaccinale e delle ...