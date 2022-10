Serie A | Lazio-Udinese | le formazioni ufficiali

... le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali diUdinese, match valido per la 10ª giornata diA 2022/2023.(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; ...13:35 I numeri super dellain campionato Laha vinto tutte le ultime quattro partite diA con un punteggio complessivo di 14 - 0: i bianconcelesti non registrano cinque clean sheet ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...