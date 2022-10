Sconcerti | la vittoria della Juve è merito di Agnelli La Juve si è comportata da grande club

(Di domenica 16 ottobre 2022) . Mariocommenta lantus nel derby di Torino sul CorriereSera. E’ stata unadi, scrive. La sua reazione, nel parlare di vergogna, è stata quella di un presidente di un. Ha eliminato qualsiasi alibi per il tecnico e per i calciatori, quella è stata la svolta. I giocatori, scrive, rispettano la rabbia e la diversità di chi li paga. Nella fattispecie, appunto, il presidente. “Abituati come siamo a giudicare tutto attraverso slogan (mercato, allenatore, competenza generale, tutte cose su cui i tifosi si possono sentire alla pari con i protagonisti), si è dato poca importanza all’intervento di Andreadopo la ...

Il Milanista

L'analisi diInter con il Barcellona la gara perfetta: l'inizio di un'idea nuova L'Inter ...transizione difensiva degli uomini di Xavi e si è riportata ad Appiano il rammarico per la...di Salvatore Riggio Più facile il cammino dei rossoneri a cui potrebbe bastare anche unaed un pareggio nelle ultime due partite. Per i bianconeri serve battere Benfica e Psg e ...di: ... Sconcerti: “Milan, ecco come ha funzionato lo stratagemma Pobega” Kvaratskhelia non è Leao, non lo diventerà, ma è molto più dentro le partite. Così Mario Sconcerti scrive sul Corriere della Sera del talento georgiano. Kvaratskhelia non è Leao, non lo diventerà, ma ...Il punto del Corriere della Sera sul Napoli di Spalletti Leonardo Litterio Un'altra vittoria quella arrivata mercoledì contro l'Ajax, che dimostra la forza… Leggi ...