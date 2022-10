Omicidio Leonardo Muratovic ad Anzio | il papà torna libero | aveva accoltellato due buttafuori

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ildiè stato scarcerato ed èto a casa ad Aprilia. Gli avvocati sono riusciti ad ottenere la scarcerazione senza l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico il 49enne di Aprilia, arrestato per aver tentato di uccidere due buttafuori, resterà agli arresti domiciliari. Il padre discarcerato:accoltellato due buttafuori E’to a casa ad Aprilia e resterà lì per ora. Il giudice ha accolto l’istanza di scarcerazione degli avvocati Francesco Potini e Francesco Mercadante sulla misura cautelare applicata a Farhudin, il 49enne chetentato di uccidere a coltellate due buttafuori ad. Al momento dell’aggressione i due ...

Restano in carcere i fratelli Adam e Ahmed Edrissi , origini tunisine, 25 e 21 anni, accusati dell'diMuratovic.L'uomo è stato condannato in via definitiva a 8 anni di carcere perstradale per aver ... costò la vita a quattro ventiduenni di Musile di Piave, Riccardo Laugen , Eleonora Frasson ,...L’uomo aveva accoltellato due buttafuori davanti il commissariato di Anzio convinto che c’entrassero qualcosa con l’omicidio del ...Omicidio Muratovic: arresti domiciliari per il padre del pugile assassinato. Per vendicarsi accoltellò due bodyguard - Cronaca ...