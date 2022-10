Loredana Lecciso Si E’ Stancata! E’ Guerra Con Romina!

Leggi su gossipnews.tv

(Di domenica 16 ottobre 2022)e Romina Power sarebbero di nuovo ai ferri corti. La diffida mandata dalla cantante a Domenica In, sarebbe la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Laé stanca di questi atteggiamenti della Power ed é sul punto di sbottare. Si riapriranno le ostilità tra le due donne più importanti della vita di Albano? Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda!sul punto di sbottare: Romina Power ha superato il limite La diffida mandata da Romina Power a Domenica In durante l’ospitata di, ha creato nuove tensioni tra le due donne. Il gesto della Power non è piaciuto affatto alla. A spifferarlo è stato un amico di, che ha parlato della questione sul settimanale Nuovo. ...