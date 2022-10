LIVE Veneto Classic 2022 in DIRETTA | Zurlo | Belleri e Tosin in una fuga da cinque | il gruppo insegue a 2’10”

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione evento – Guida completa della corsa 14.51 Si è ritirato Alessandro De Marchi. Per lui è stata fatale una caduta. 14.48 Ilcontinua a guadagnare in questi ultimi chilometri. 2’20” adesso il ritardo dalla testa della corsa. 14.45 I battistrada hanno scollinato e ora sono in discesa. 14.45 Subito ripreso l’azzurro della Biesse Carrera. 14.42 Allunga Michael. 14.39 Ricomincia la salita di La Rosina (2,1km al 6,5%) per i fuggitivi. 14.36 In testa alc’è ora la UAE Team Emirates. 14.35 Questi gli uomini al comando: Michael(Biesse Carrera), Jonas Abrahamsen (Uno-X), Nils Brun (Tudor), Riccardo(General Store) e Matteo(Zalf Euromobil Fior). 14.32 È sceso a 3’26” ...