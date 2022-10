LIVE – Torres-Siena 2-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

) . Ammonizioni: al 45'+4 pt Meli M. (Siena). Formazioni ufficiali(4 - 4 - 2): Salvato; Ferrante, Dametto, Antonelli, Girgi; Liviero, Lora, Gianola, Masala; Diakite, Ruocco. A ...La direttadi- Siena, match valevole per la ottava giornata del campionato di Serie C 2022/2023 . Entra nel vivo il campionato di Lega Pro che, anche quest'anno, senza ombra di dubbio, regalerà ...El Clasico is back to being a top of the table clash with Real Madrid and Barcelona tied on points at the La Liga summit. The first of their two league clashes comes at a delicate moment for Barcelona ...At a Saturday afternoon news conference at Stockton police headquarters, Police Chief Stanley McFadden and Stockton Mayor Kevin Lincoln announced the arrest of a man in connection with the recent ...