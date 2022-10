Il vero incubo delle élite è lo sviluppo degli uomini e dei popoli

(Di domenica 16 ottobre 2022) Le elezioni del 25 settembre sono passate, e mentre c’è chi nutre speranza che ora cambi qualcosa, altri sono rassegnati e partono dal presupposto che nulla – o poco – cambierà. Intanto, però, il transumanesimo non ha abbandonato i suoi progetti per l’umanità. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di ottobre 2022 Nella storia di questo Occidente faticoso, martoriato, ma bellissimo fino a un certo tempo, libero produttore di ricchezze e di bellezza, sono successe una serie di cose dopo la Seconda guerra mondiale. Il dopoguerra è stato un periodo meraviglioso per l’Italia, in cui le aziende familiari e le piccole e medie imprese hanno prodotto un’onda immensa di ricchezza. Tra Malthus e il transumanesimo Poi è capitato che alcuni elementi di massoneria deviata si ritrovassero, in nome del malthusianesimo, in un luogo che guarda caso è stato definito «il ...

IL GIORNO

Une proprioper la Salernitana. Serie A, Inter - Salernitana: dove seguirla in tv e in streaming. La partita tra Inter e Salernitana verrà trasmessa in diretta sia da Sky Sport che da ...Ballano tredici punti tra Liverpool e Manchester City, sembra incredibile ma è. La clamorosa battaglia per la scorsa Premier League, risolta negli ultimi minuti dell'ultima ...davvero dain ... Estate da incubo per i ghiacciai: "Una situazione mai registrata in tutta la regione" L'esterno dell'Inter Denzel Dumfries ha parlato a De Cor Potcast: "Il mio primo allenamento a Milano è stato un dramma. Andai ad Appiano dall’hotel in cui alloggiavo. Mi conoscete, sono un vero profes ...Szczesny, contro la Juventus, ha vissuto nuovamente l'incubo; andiamo a vedere di cosa si tratta con il portiere bianconero distrutto.