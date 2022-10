GP Australia | Bezzecchi rookie dell' anno | Con Pecco non mi sono trattenuto

PHILLIP ISLAND - Alex Rins vince il Gran Premio d', diciassettesimo appuntamento stagionale della MotoGp . E' però festa Ducati con Pecco ... mentre in quarta posizione c'è Marco...La classifica MotoGp ci conduce verso il Gp2022 a Philllip Island , meraviglioso circuito che finalmente torna protagonista dopo che ... Marco(Ducati) 80 15. Joan Mir (Suzuki) 77 16.PHILLIP ISLAND - "E' un bellissimo momento. Sono contento per Pecco e per me. Siamo stati abbastanza bravi. Bellissimo riuscire a vincere il rookie of the year, e soprattutto farlo con una gara così b ...Phillip Island ospita l'appuntamento più suggestivo di tutta la MotoGP. Il campionato sta per giungere al termine, punti importanti in palio: a vincere ...