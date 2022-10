Cosa il Sistema ci inculca di nascosto

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il(in)visibile di Marcello Foa (Guerini e Associati) è un libro che va assolutamente letto. Il nostro ex collega del Giornale con il quale abbiamo condiviso tante riunioni di redazione quando era capo della sezioni Esteri, cerca di spiegare «i condizionamenti e le logiche che colpiscono la nostra società». È l’ideale continuazione del suo precedente libro, con in mezzo però il Covid e i condizionamenti internazionali che ne sono seguiti. Fornisco soltanto uno spunto. Vi ricorderete quel famoso intervento di Mario Draghi nel luglio 2021, quando in Parlamento disse: «Il green pass non è un arbitrio… non ti vaccini e poi muori. Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi, qualcuno muore». Dichiarazioni che più o meno, senza essere dirette come quelle del presidente del Consiglio italiano, fecero un po’ tutti i leader mondiali. «Quella frase – scrive Foa ...